Brasile e Spagna davanti a tutte, Inghilterra e Belgio promosse a pieni voti, Croazia la grande rivelazione. Al termine della fase a giorni dei Mondiali 2018, i bookmaker confermano i verdeoro e le Furie Rosse in cima alle scommesse sul vincente: sulla lavagna Snai, la squadra di Tite è passata dal 5,00 di inizio torneo a 4,75, mentre gli spagnoli - teoricamente favoriti da incroci più “benevoli” - scendono da 7,00 a 5,75. Spazio anche all’Inghilterra, seconda nel gruppo G: il ko con il Belgio non intacca la fiducia dei quotisti, che hanno portato la squadra di Southgate da 18,00 a 8 volte la posta. Alla stessa quota il Belgio (a inizio mese dato a 12,00), mentre fa un balzo nettissimo la Croazia, tagliata da quota 30,00 a 10,00. Alla pari con Dalic e i suoi c’è la Francia, la cui quota è invece in salita (da 7,50) visto l’incrocio di fuoco agli ottavi con l’Argentina, che pure è passata da 8,00 a 13,00. Occhi puntati anche su Uruguay e Portogallo, di fronte nella prossima partita: per entrambe l’offerta è a 25,00, insieme alla Colombia, poi c’è un salto fino a 40,00 per trovare la Svizzera. Svezia e Russia, a 60,00, si piazzano meglio del Messico (75,00), mentre a chiudere la lista ci sono Danimarca (100,00) e Giappone (200,00).