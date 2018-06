Ha già conquistato la qualificazione agli ottavi di finale, sta giocando alla grande e ha un centravanti in un momento di grazia incredibile, che la butta dentro anche quando non vuole. Sarebbe tutto perfetto per l’Inghilterra, eppure c’è qualcosa che preoccupa vistosamente i tifosi inglesi, direttamente collegata al loro numero 9, Harry Kane. Kate Goodhand, la sua compagna, è in dolce attesa e l’arrivo del loro secondo bebè è previsto a giorni, entro il 15 luglio (data della finale mondiale) dicono le cronache rosa. Proprio per questo Kate è rimasta in Inghilterra, da dove, via Instagram, ha annunciato che l’arrivo è prossimo. Così prossimo che i bookmaker pensano possa partorire addirittura anche prima, entro il 6 luglio, ipotetica data entro la quale l’Inghilterra potrebbe giocare i quarti di finale. L’arrivo del secondo bebè è dato a 1,80 su Sisal Matchpoint. Resta solo un aspetto da chiarire: perché una così dolce notizia preoccupa così tanto i tifosi inglesi, che pregano sui social affinché Kate resista ancora un po’? Perché magari Kane, per conoscere il nuovo o la nuova arrivata, potrebbe tornare in Inghilterra e lasciare la sua squadra in un momento cruciale del mondiale. Del resto, tra i suoi compagni di squadra non manca chi si è dichiarato pronto a farlo. Fabian Delph, la cui compagna pure sta per partorire, ha ammesso pubblicamente che sarebbe pronto anche a saltare un’eventuale finale per assistere alla nascita del suo bebé.