Si sono giocate oggi due gare di qualificazione valide per il girone di Australia e Oceania. Le Isole Salomone hanno battuto per 3-2 la Papua Nuova Guinea, mentre la Nuova Zelanda ha superato 1-0 Tahiti con gol del terzino dell'Empoli Liberato Cacace. La finale per stabilire chi andrà al Mondiale sarà dunque il prossimo 30 marzo tra le due vincitrici