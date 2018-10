Il Mondiale potrebbe cambiare formula già a partire dalla prossima edizione del 2022: in Qatar potrebbero esserci non più 32 squadre, ma ben 48. La conferma arriva dal presidente della Fifa Gianni Infantino a margine del congresso della Asian Football Confederation (AFC): "L'espansione della Coppa del Mondo da 32 a 48 squadre potrebbe arrivare già dal Mondiale del 2022 in Qatar. Perché no. Stiamo discutendo con inostri amici del Qatar e speriamo che ciò possa accadere. Dobbiamo sempre cercare di fare le cose nel modo migliore: tutto sarà deciso prima dell'inizio delle qualificazioni".