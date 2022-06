È finalmente arrivato il tanto agognato verdetto, la Costa Rica è l'ultima squadra a qualificarsi al Mondiale 2022 che si svolgerà in Qatar. Fondamentale la vittoria di ieri, in cui i costaricani si sono imposti di misura sulla Nuova Zelanda, vincendo 1-0 e volando insieme alle altre 31 partecipanti in Qatar.



Di seguito, il tabellone completo.



GRUPPO A

QATAR

ECUADOR

SENEGAL

OLANDA



GRUPPO B

INGHILTERRA

IRAN

USA

GALLES



GRUPPO C

ARGENTINA

ARABIA SAUDITA

MESSICO

POLONIA



GRUPPO D

FRANCIA

AUSTRALIA

DANIMARCA

TUNISIA



GRUPPO E

SPAGNA

COSTA RICA

GERMANIA

GIAPPONE



GRUPPO F

BELGIO

CANADA

MAROCCO

CROAZIA



GRUPPO G

BRASILE

SERBIA

SVIZZERA

CAMERUN



GRUPPO H

PORTOGALLO

GHANA

URUGUAY

COREA DEL SUD



The stage is set. We now know the final 32 teams that are heading to #Qatar2022.



Who will lift the #FIFAWorldCup? pic.twitter.com/SajfjpmnAx