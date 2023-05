A Los Angeles,, che si disputeranno negli. Sono stati presentati logo e slogan della manifestazione durante un evento che ha riunito la FIFA, i paesi ospitanti (Canada, Messico e Stati Uniti), alcune leggende del calcio, come il brasiliano Ronaldo, e tanti ospiti speciali. Per la prima volta nella storia, viene raffigurata un'immagine del trofeo vero e proprio e dell'anno in cui si svolgerà il torneo."È un momento in cui tre Paesi e un intero continente dicono collettivamente: 'Siamo uniti come una cosa sola per dare il benvenuto al mondo e offrire la Coppa del Mondo FIFA più grande, migliore e inclusiva di sempre'".sarà la ventitreesima edizione del campionato mondiale di calcio. Si svolgerà in tre nazioni, Canada, Messico e Stati Uniti. La Coppa del mondo 2026 vedrà per la prima volta l'espansione del numero di partecipanti da 32 a 48.e in una fase ad eliminazione diretta, con le prime e le seconde classificate di ogni gruppo più le migliori otto terze che si incontreranno nei sedicesimi di finale,Contando le edizioni del 1970 e del 1986,. Dopo la precedente edizione in Qatar disputata in autunno tra novembre e dicembre 2022, da questa edizione i campionati mondiali tornano a disputarsi in estate