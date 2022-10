Come si legge sulle colonne del Times, l’Ucraina farà parte della candidatura congiunta di Spagna e Portogallo per ospitare la Coppa del Mondo 2030. La nuova partnership dovrebbe essere annunciata ufficialmente dai dirigenti calcistici di Spagna e Portogallo durante una conferenza stampa presso la sede dell’Uefa nella giornata di domani – mercoledì 5 ottobre.



L'idea, prosegue il quotidiano, sarebbe quella di affidare all’Ucraina uno dei gironi del torneo. Il coinvolgimento del paese attualmente in guerra con la Russia è considerato un potente strumento per superare la concorrenza in ottica Mondiali dell’Arabia Saudita, che ha presentato un’offerta intercontinentale in collaborazione con con Egitto e Grecia, e quella della coalizione sudamericana formata da Argentina, Cile, Paraguay e Uruguay.