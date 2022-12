Alea iacta est, il dado è tratto. Questa sera conosceremo il nome dellache domenica alle 16 allo Stadio Iconico di Lusail affronterà la vincente dell'altra semifinale tra, in programma domani sera:però tocca alla, in scena nel medesimo impianto dell'ultimo atto, trae lasfida tra i due numeri 10 forse più rappresentativi degli ultimi anni, i capitani e Palloni d'Oro Lionele Luka, all'ultima occasione di vincere la massima competizione per nazionali, e tra due delle ultime quattro finaliste dei precedenti Mondiali. Le squadre arrivano dai successi ai rigori nei quarti di finale, rispettivamente contro Olanda e Brasile, con l'impresa incredibile da parte dei Vatreni e la sofferenza dell'Albiceleste. Dopo la sconfitta alla prima partita contro l’Arabia Saudita, l’Argentina si è rialzata vincendo tutte le partite, grazie soprattutto al suo giocatore più rappresentativo. Per la Croazia il sogno è la seconda finale consecutiva, dopo il secondo posto a Russia 2018: linea mediana spaventosa grazie a Modric, Brozovic e Kovacic.- Sono cinque in totale i precedenti tra le due Nazionali, con due vittorie per parte e un pareggio, a reti bianche, unica occasione in cui non è stato segnato alcun gol. Tuttavia, solo due delle cinque partite che hanno visto Argentina e Croazia affrontarsi erano valide per un Mondiale, e risalgono al 26 giugno 1998 (in Francia, vittoria dell’Argentina per 1-0) e, più recente, al 21 giugno 2018 (in Russia, successo della Croazia per 3-0, con a segno tra gli altri anche Luka Modric). Si tratta della prima volta che Argentina e Croazia si affrontano ai Mondiali per un match a eliminazione diretta: i due precedenti rientravano nella fase a gironi, sia nel 1998 che nel 2018. Curiosamente, scenderanno in campo i due MVP delle ultime due edizioni della Coppa del Mondo (Brasile 2014 e Russia 2018), entrambi sconfitti nelle rispettive finali (Argentina-Germania nel 2014, Croazia-Francia nel 2018).E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Paredes; Mac Allister; Messi, Alvarez.Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic.