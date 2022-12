In attesa dei campioni attuali impegnati nelle semifinali dei Mondiali, una parata di vecchie stelle è andata in campo a Doha in un’amichevole speciale.



Allo stadio Al Thumama la sfida ha visto sfidarsi i lavoratori in Qatar contro le Fifa Legends. L’occasione per rivedere in azione Alessandro Del Piero e Cafu Marco Materazzi e John Terry, Clarence Seedorf, Roberto Carlos e molti altri. Grandi giocate e tante risate, anche se non è mancato qualche calcetto d’ordinanza. A ristabilire l’ordine però un arbitro d’eccezione, Gianni Infantino.