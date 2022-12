E' la sfida che ha aperto il torneo di Croazia e Marocco, sarà quella che lo chiuderà. Nel girone, è finita 0-0, e se così fosse anche oggi la gara andrebbe ai supplementari. Balcanici e magrebini, sconfitti a un passo dall'ultimo atto dalle finaliste Argentina e Francia, si giocano la medaglia di bronzo in una partita che ha generato le polemiche del tecnico marocchino Regragui, la cui rosa è falcidiata dagli infortuni. Per la Croazia è l'occasione di centrare il terzo podio in sei partecipazioni, per il Marocco quella di ottenere un terzo posto storico.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Croazia: Livakovic; Stanisic, Gvardiol, Sutalo; Orsic, Majer, Kovacic, Perisic; Modric, Kramaric; Livaja.



Marocco: Bounou; El Yamiq, Dari, El Khannouss, Hakimi, Sabiri, Amrabat, Attiat-Allah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.