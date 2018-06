Sfida a distanza tra Spagna e Portogallo nella terza giornata dei Mondiali. Le due formazioni sono in vetta al Gruppo B, entrambe con 4 punti e oltre a una qualificazione ormai probabile, si giocano il primato. Sono favoritissime contro Marocco e Iran, ma per il primo posto avranno bisogno non solo di vincere, ma anche di segnare tanto e incassare zero visto che contano differenza reti e gol all'attivo per la classifica finale. Quanto all'esito secco delle due gare, entrambe sono favorite, ma i quotisti Snai disegnano una strada più facile per la nazionale di Hierro. Ha sempre vinto nei due precedenti con i maghrebini ed è data a 1,33 per un altro successo, contro il 5,00 sul pareggio e il 10 per il colpo del Marocco. Leggermente più elevato il coefficiente di difficoltà per la squadra di Fernando Santos, favorita sì contro l'Iran, ma con una quota più alta, 1,70. A 3,60 il pareggio, mentre un fatale ko (che manderebbe avanti l’Iran) è dato a 5,75. Nelle scommesse su chi arriverà primo, infine, la Spagna è avanti a 1,45, il Portogallo segue a 2,75. Se il primo posto dipende anche dalle reti che Spagna e Portogallo riusciranno a segnare nei match di domani, allora è inevitabile parlare dei due indiscussi uomini gol. La sfida passa per Madrid con i due bomber di Real e Atletico protagonisti. Cristiano Ronaldo e Diego Costa condividono esattamente alla pari le quote gol per il match di domani: per entrambi una rete è a 1,85, la doppietta a 4,50 e la tripletta a 18. Nel lungo termine, però, CR7 la spunta sul suo rivale: Ronaldo è il favorito assoluto come capocannoniere, a 3,50, Costa vale 6,50.