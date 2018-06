Brasile favorito, Spagna prima insidia: in attesa degli ottavi di finale, che cominceranno sabato 30, il tabellone SNAI presenta il Brasile primo favorito a 4,75. Cresce il credito della Spagna, oggi seconda in lavagna a 5,75. Novità assoluta, sul podio sale il Belgio, a 8,00, seguito da vicino dall'Inghilterra a 9,00. In doppia cifra Francia e Croazia, a 10, mentre la quota dell'Argentina, dopo i tormenti della fase a gironi, si è alzata fino a 13. Malgrado Ronaldo, il Portogallo resta fuori dalle favorite e viene dato a 25, così come l'Uruguay.