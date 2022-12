Prima dell'inizio dei Mondiali, Samuel Eto’o si era lanciato in pronostici di primo achito abbastanza avventati. Prevedeva infatti una lunga marcia per il Qatar e per tutte le africane, Camerun in primis. L'ex Inter però su una squadra ci aveva visto lungo: il Marocco. Infatti aveva previsto per loro la vittoria sulla Spagna agli ottavi e quella sul Portogallo ai quarti. E, per quanto riguarda le semifinali, i Leoni dell'Atlante avrebbero avuto la meglio anche sulla Francia. Deschamps può iniziare a fare gli scongiuri.