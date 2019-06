Forte delle due vittorie con Australia e Giamaica e già sicura della qualificazione agli ottavi di finale, l’Italia è pronta ad affrontare il Brasile per l’ultima gara del Gruppo C. In palio c’è il primo posto nel girone che non è affatto una chimera per le Azzurre, motivate a centrare la terza vittoria consecutiva anche se ci sarà da combattere, visto che le verdeoro inseguono il pass qualificazione e sono obbligate a vincere. Gli esperti di Sisal Matchpoint, si legge in una nota, assegnano il match al Brasile, a 2.40, ma l’Italia insegue a poca distanza, a 3.00, stessa quota per il pareggio. Anche gli scommettitori puntano sulla vittoria brasiliana, il 60% ha scelto infatti il segno 2, con le ragazze della Bertolini si è schierato il 25%.Dopo la doppietta della Bonansea all’Australia, contro la Giamaica sono state protagoniste Cristiana Girelli, autrice di una tripletta, e Aurora Galli, con una doppietta. Segnare al Brasile non sarà altrettanto facile, ma il gol dell’Italia sembra certo, a 1.29, con la rete in entrambi i tempi a 3.95. Le principali indiziate a finire sul tabellino dei marcatori sono le “solite”: la Bonansea è a 3.00, con una doppietta a 15.00. Ancora un gol per la Girelli, a 2.75, mentre la prima rete nel Mondiale della Sabatino è proposta a 3.50. Tra le brasiliane invece, la più pericolosa è Marta, premiata 5 volte in carriera come Fifa World Player. La nazionale verdeoro si affida a lei per centrare la qualificazione agli ottavi, il suo gol vale 2.50 mentre l’opzione doppietta già nel primo tempo è a 33.00.

Azzurre sempre più lanciate in questo Mondiale, dopo la conquista degli ottavi il prossimo obiettivo è avanzare il più possibile nella competizione: i bookmaker sono più ottimisti e danno l’Italia in semifinale a 4.50, in discesa rispetto al 12.00 di inizio Mondiale.