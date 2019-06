L'attesa è finita: l'Italia femminile è pronta al debutto nei Mondiali di Francia. Dopo vent'anni di assenza, le azzurre tornano nella massima competizione internazionale: alle 13.00, a Valenciennes, le ragazze della ct Milena Bertolini affrontano l'Australia per la prima gara del girone, che comprende anche Giamaica e Brasile. Per la nostra Nazionale si tratta, sicuramente, dell'impegno più duro nel girone: seguite la gara LIVE su Calciomercato.com!



AUSTRALIA-ITALIA LIVE alle 13.00



FORMAZIONI UFFICIALI



AUSTRALIA (4-1-4-1): Williams; Carpenter, Polkinghorne, Kennedy, Catley; Van Egmond; Raso, Yallop, Foord, Logarzo; Kerr. Ct Milicic



ITALIA (4-3-1-2): Giuliani; Bergamaschi, Gama, Linari, Guagni; Cernoia, Giugliano, Galli; Girelli; Bonansea, Mauro. Ct Bertolini



CRONACA LIVE



48' Subito Bartoli protagonista: il terzino della Roma guadagna un corner.



46' Si riparte! C'è un cambio nell'Italia: fuori Galli, dentro Bartoli.



45' Termina qui il primo tempo: buona Italia in campo. Azzurre in rete con Bonansea, ma gol annullato - correttamente - per fuorigioco. Australia in vantaggio grazie a Kerr, lesta a segnare sulla respinta di Giuliani, brava a pararle il rigore. A tra poco per la ripresa!



45' Colpo di testa di Logarzo: palla alta.



42' Bella gara sin qui: le squadre si affrontano a viso aperto.



38' Nulla da fare sul corner.



37' Pericolosa ancora l'Australia: cross dalla destra, colpo di testa di Kerr a botta sicura. Brava Giuliani a deviare in angolo. 36' Lancio lungo per Mauro, ma l'attaccante azzurra viene anticipata dall'uscita di Williams.



29' Italia pericolosa: cross dalla trequarti di Cernoia, si inserisce Girelli che però è in fuorigioco.



25' Si riscatta subito Gama: gran chiusura sul cross in mezzo di Kerr. Angolo per l'Australia.



21' GOL AUSTRALIA! Parata di Giuliani, ma sulla ribattuta Kerr è letale e sigla il vantaggio.



20' RIGORE PER L'AUSTRALIA! Gama stende un avversaria in area di rigore. La direttrice di gara non ha dubbi e indica il dischetto, estraendo anche il giallo per capitan Sara Gama.



19' Pericolo in area di rigore: sul tiro di Kerr, la palla viene deviata e termina out di poco.



16' Corner per le azzurre: Williams anticipa tutte in uscita.



9' GOL ANNULLATO ALL'ITALIA! Azzurre in gol con Bonansea, lanciata a rete. Viene segnalata, però, una corretta posizione di offside in partenza.



5' Prima chance per le azzzurre: girata di Giugliano in area, ma il tiro è troppo debole. Para Williams.



3' Ancora Kerr pericolosa: cross dalla sinsitra e colpo di testa dell'attaccante: palla alta di poco.



3' Si fa vedere subito l'Australia: lancio lungo per Kerr, Giuliani esce e l'anticipa. L'arbitro, tuttavia, segnala una posizione di fuorigiooco.



1' Si parte! Palla all'Australia