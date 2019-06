Due partite, oggi, nel Mondiale femminile. In campo, alle 18, Argentina-Giappone, gara valevole per il Gruppo D e terminata 0-0, con le due squadre che raccolgono così un punto e lasciano la Scozia ultima da sola, mentre in vetta c'è l'Inghilterra.



Alle 20.30, poi, il Canada vince 1-0 contro il Camerun grazie al colpo di testa di Buchanan, al 45esimo minuto, poco prima dell'intervallo. Nel Gruppo E, quindi, le canadesi volano in vetta grazie a un gol da palla inattiva.