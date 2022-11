Poche settimane fa, la notizia ha fatto discutere e sorridere il mondo del calcio. In vista dei, insi sono rivolti alle forze ultraterrene. Come? Istituendo due giorni di digiuno e preghiera per tutta la popolazione, per cercare di sollevare le sorti della Nazionale. Fatto curioso. Le Black Stars del ctarrivano incon ile se la vedranno all’inizio conConvocati non ufficializzatiObiettivo raggiunto con brivido per i ghanesi, vincitori del girone di qualificazione della seconda fase africana. Il pass, come da regolamento, è arrivato nello spareggio contro la. Dopo lo 0-0 della partita d’andata a Kumasi, le Black Stars hanno pareggiato 1-1 in trasferta, ad, guadagnando il Qatar grazie alla rete di Partey, in virtù della regola del gol fuori casa.Portogallo-Ghana (Stadium 974, Doha)Corea del Sud-Ghana (Education City Stadium, Doha)Ghana-Uruguay (Al-Janoub Stadium, Al Wakrah)Talenti in vetrina per la nazionale guidata dal ct Otto Addo. La miglior difesa è l’attacco, che dà spazio alla freschezza di, stellina dell’(classe 2000) e protagonista a suon di gol dell’avvio di stagione dei Lancieri di, in crescita costante in Eredivisie. Dalla Ligue 1 arriva un altro baby talento,, classe 2002 del Rennes. Entrambi sono cresciuti nella Right to dream Academy, centro sportivo che coltiva talenti in, entrambi sono passati dal Nordsjaelland prima del gran salto in Europa. Il big del reparto è una new entry,: classe ’94 dell’, non salta una partita con il club dal 2016 ed è il recordman della Liga per presenze consecutive in assoluto. Ghanese con cittadinanza spagnola, dopo la trafila nelle selezioni giovanili dellaè stato convocato per la prima volta dalle Black Stars nel 2022. Menzione d’onore per, l’eroe che ha portato il Ghana in Qatar grazie al gol nel match da dentro o fuori con la. Medianoè l'equilibratore del centrocampo dell’capolista in Premier League. Per bilanciare la spinta offensiva di una squadra nata per sorprendere, servirà anche il suo apporto.