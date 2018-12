Mancano ancora poco più di 3 anni, ma la prossima edizione del Mondiale in Qatar inizia a prendere forma. Un'edizione storica e rivoluzionaria, non soltanto perché si svolgerà per la prima volta in Medio Oriente ma anche perché romperà la tradizione che prevede il suo svolgimento tra giugno e luglio. A Qatar 2022 si giocherà tra il 21 novembre e il 18 dicembre, scelta resa necessaria dalle alte temperature toccate a quelle latitudine in estate, e gli organizzatori locali della competizione hanno già lasciato intendere che ci saranno novità di orario pure per il pubblico televisivo.



A spiegare quello che ci aspetta è stato Nasser Al-Khater, segretario generale aggiunto del comitato organizzatore, che ha parlato così a Qatar TV: "Esiste la proposta di spalmare le partite del Mondiale in quattro orari diversi. Le gare potrebbero quindi disputarsi alle 13 (le 11, in Italia), 16, 19 e 22 ore locali. Al momento il format prevede tre partite al giorno ma stiamo programmando di arrivare a quattro perché il tempo sarà buono e tutti gli stadi sono dotati di aria condizionata".