Quattro gare chiuderanno oggi la fase a gironi dei gruppi C e D ai Mondiali 2018. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, offre un’ampia scelta di giocata per queste partite, come si legge in una nota. Alle ore 16 la Danimarca (a 4,70) affronterà la Francia (a 2,10) e l’Australia (a 3,15) giocherà contro il Perù (a 2,25). Guida il girone la squadra di Didier Deschamps con 6 punti, seguono gli scandinavi con 4 punti, gli australiani con 1 punto mentre i sudamericani sono ancora a zero.