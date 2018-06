Dall’eliminazione sfiorata agli ottavi a portata di mano. La Germania può chiudere il cerchio domani, nell’ultima giornata del gruppo F, contro una Corea del Sud che - sebbene ancora matematicamente in gioco - dovrebbe sperare in un doppio miracolo per beffare i campioni del mondo. Nelle quote 888sport.it c’è però spazio solo per i tedeschi: il «2» di Loew vola a 1,17, contro il 7,00 del pareggio e il 16,00 della Corea, che per passare dovrebbe centrare l’«1» e sperare nel successo dei messicani contro la Svezia. Anche i tedeschi, nonostante la quota bassissima, dovranno mantenere alta la tensione: per evitare qualsiasi rischio nel testa a testa a distanza con Svezia e Messico, occorre una vittoria con uno scarto di reti più ampio possibile. I quotisti, dunque, puntano su una partita con almeno tre gol della Germania (l’«Over 2,5 squadra ospite» vale 1,86), mentre sul tabellone del risultato esatto i punteggi favoriti sono lo 0-2 a 6,50 e lo 0-3 a 7,50. Paradossalmente, il compito più difficile spetta al Messico, almeno sulla carta: nonostante le due vittorie ottenute finora, il Tricolor potrebbe rischiare la qualificazione se venisse battuto dalla Svezia, che pure cerca il pass per gli ottavi. La squadra di Osorio parte dunque favorita, ma a quota decisamente sostanziosa (2,38); i gialloblù, che hanno perso una sola volta negli ultimi quattro scontri diretti, sono a 3,10, mentre il pareggio si gioca a 3,20. Con una posta in gioco altissima, i quotisti prevedono una partita “prudente” da entrambe le parti e danno l’Under avanti a 1,68 (Over a 2,20).