Inghilterra-Iran è il match di apertura del girone B di questi Mondiali di Qatar 2022 e andrà in scena a partire dalle 14 al Khalifa International Stadium di Doha. Una partita non semplice soprattutto per la questione ambientale che circonda la formazione iraniana, il cui popolo in patria è in rivolta contro il regime per i diritti umani e delle donne in particolare. Southgate e Quieroz cercheranno comunque di concentrarsi sul campo dove gli inglesi partono con i favori dei pronostici.



STATISTICHE - Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Inghilterra e Iran. La Repubblica islamica non ha mai battuto squadre europee ai Mondiali (2N, 6P). L'Inghilterra ha registrato la migliore differenza reti nella fase a gironi delle qualificazioni europee alla Coppa del Mondo 2022, segnando 39 gol e subendone solo tre (+36). 12 degli ultimi 18 gol dell'Inghilterra ai Mondiali sono stati segnati su palla inattiva. L'Iran non ha mai superato il primo turno della Coppa del Mondo, vincendo solo due partite su 15 (contro gli USA nel 1998 e contro il Marocco nel 2018).



SINGOLI - L'attaccante dell'Inghilterra, Harry Kane, è stato il capocannoniere del Mondiale 2018, realizzando cinque dei suoi sei gol nella fase a gironi. Nessun giocatore è mai stato capocannoniere (considerando anche i pari-merito) in due diversi tornei della Coppa del Mondo. Nonostante abbia giocato solo sei partite, nessun giocatore iraniano è stato coinvolto in più gol durante il terzo turno delle qualificazioni asiatiche ai Mondiali di Mehdi Taremi (4 gol, 2 assist).

(4-2-3-1) - Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Saka, Mount, Sterling; Kane.(5-4-1): Abde; Moharrami, Puraliganji, Cheshmi, Hosseini, Mohammadi; Karimi, Nourollahi, Hajsafi, Jahanbakhsh; Taremi