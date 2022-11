La seconda giornata del gruppo B del Mondiale in Qatar si chiude stasera con la sfida tra Inghilterra e Stati Uniti. La squadra di Southgate ha vinto la prima giornata con una goleada sull'Iran, è prima nel girone e in caso di vittoria sarà qualificata agli ottavi di finale. Sei gol al debutto nel torneo, due dei quali segnati dal classe 2001 dell'Arsenal Bukayo Saka, secondo nella classifica cannonieri con altri cinque giocatori dietro a Valencia dell'Ecuador.



Dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti che arrivano dal pareggio per 1-1 con il Galles grazie alla rete di Timothy Weah al suo primo Mondiale. Con una vittoria la nazionale di Berhalter salirebbe in testa al gruppo B con quattro punti, superando in un colpo solo l'Inghilterra e l'Iran, che in mattinata ha vinto 2-0 con il Galles.



Le formazioni ufficiali



Inghilterra (4-3-3): Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Mount, Bellingham, Rice; Saka, Kane, Sterling. Ct: Southgate.

Stati Uniti (4-3-3): Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Wright, Pulisic. Ct: Berhalter.