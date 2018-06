Alla prima apparizione in un Mondiale ha realizzato una piccola impresa, strappando un prezioso 1-1 contro l’Argentina e diventando una delle “underdog” più tifate di Russia 2018. L’Islanda deve però fare i conti con la “freddezza” delle quote, dove lo storico traguardo degli ottavi rimane un traguardo complicato: l’eliminazione nella fase a girone è ancora lo scenario favorito, a 1,33, mentre l’uscita di scena agli ottavi sale a 4,50 e quella ai quarti arriva addirittura a 14,00. Nel frattempo, però, la squadra di Hallgrímsson si gode il credito guadagnato dopo il buon debutto e si prende un piccolissimo vantaggio sulla Nigeria - ko con la Croazia nella prima giornata del gruppo D - per lo scontro diretto di domani: sul tabellone 888sport.it il «2» islandese si gioca a 2,65, per l’«1» l’offerta è a 2,75, mentre il pareggio è in quota a 3,15. Netta invece la preferenza sull’Under, esito che gli africani hanno centrato cinque volte nelle ultime sei partite; l’Islanda risponde con quattro Goal consecutivi un altro incontro con entrambe le squadre a segno pagherebbe 1,08. Alfreð Finnbogason rimane l’uomo di punta dopo il gol all’Argentina e nelle scommesse sul miglior bomber della squadra vola a 3,00. Oltre all’attaccante dell’Augsburg, il grande protagonista del pareggio con l’Albiceleste è stato il portiere Halldórsson, capace di parare un rigore a Messi. La possibilità che venga fischiato un altro penalty contro gli islandese vale 4,50, mentre il gol su rigore degli “Strákarnir okkar” pagherebbe 5,50.