La fase a gironi dei Mondiali di Russia si è conclusa – non senza sorprese – e nel weekend prenderanno il via gli ottavi di finale. I match in programma domani si preannunciano spettacolari e, alle 16.00, alla Kazan Arena si affronteranno Francia e Argentina, due tra le grandi favorite alla vittoria finale: per il Stanleybet, si legge in una nota, sono i francesi a partire con i favori del pronostico, con la loro vittoria quotata a 2.45 contro il 3.35 per l’Albiceleste; il pareggio – che prolungherebbe il match ai tempi supplementari e agli eventuali calci di rigore – è piazzato invece a quota 3.00. La sfida si presenta comunque molto tesa e nonostante il potenziale offensivo delle due formazioni l’Under 2.5 è molto più probabile a 1.52 rispetto al 2.42 per l’Over. Capitolo marcatori: dopo esser “risorto” nella gara decisiva contro la Nigeria, la rete di Leo Messi è la più probabile sul tabellino di Stanleybet a quota 6.00. Il giocatore simbolo della Selección è braccato alle spalle da Griezmann a 6.50, da Higuain e Agüero a 7.00 e da Mbappè a 7.50.