. Lo ha detto davvero, che in effetti non ha mai nascosto, fin dalla sua elezione a presidente della Federazione Calcistica Camerunese (la FECAFOOT), di avere grandi progetti per il proprio paese. D’altronde lui sì che sa che cosa significhi arrivare in cima al mondo: lo ha fatto due volte a livello di club, nel ’98 con il Real Madrid e nel 2010 con l’Inter, ma anche con la sua nazionale, alle Olimpiadi di Sidney 2000. Nel suo continente, invece ha vinto due volte, nel 2000 e nel 2002. In entrambi i casi,, zio di Alexandre, l’ex centrocampista di Arsenal e Barcellona. Voluto fortemente proprio da Eto’o al posto di Toni Conceiçao, che aveva condotto la squadra aldisputata a inizio 2022 in Camerun,Lui da difensore e leader e Samuel da stella e finalizzatore hanno fatto la storia di questo paese durante la loro carriera da calciatori, ma non sono mai riusciti nell’impresa di superare i gironi di un Mondiale.. Proveranno a farlo in qualità di allenatore e presidente, alla guida di un, fra cui spiccano il centrocampista(Napoli), gli esterni(Lione) e(Brentford) e il centravanti(Bayern Monaco). Oltre al centrocampista del Napoli ci saranno altri tre“italiani”:dell’Inter, Hongla del Verona eddell’Udinese, che sarà compagno di reparto di, difensore del Nantes il cui padre è originario proprio di Udine. Affronteranno, nel, il(strafavorito assieme alla Francia), ma anche, due squadre solide, ma tutt’altro che proibitive. L’obiettivo, quello realistico, che manca da 32 anni, è finalmente alla portata.: Onana (Inter/ITA), Epassy, (Abha/SAU), Ngapandouetnbu (Marsiglia/FRA): Castelletto (Nantes/FRA), Ebosse (Udinese/ITA), Fai (Al-Tai/SAU), Mbaizo (Philadelphia Union/SAU), Tolo (Seattle Sounders/USA), Nkoulou (Aris Salonicco/GRE), Wooh (Rennes/FRA).: Ntcham (Swansea/ING), Ondoua (Hannover 96/GER), Hongla (Verona/ITA), Kunde (Olympiacos/GRE), Oum Gouet Standard Liegi/BEL), Zambo Anguissa (Napoli/ITA), Ngom (Apejes FC/CAM).: Ngamaleu (Dinamo Mosca/RUS), Bassogog (Shanghai Shenhua/CIN), Mbeumo (Brentford/ING), Nkoudou (Besiktas/TUR), Nsame (Young Boys/SVI), Aboubakar (Al-Nassr/SAU), Toko Ekambi (Lione/FRA), Choupo Moting (Bayern Monaco/GER), Souaibou (Coton Sport FC/CAM)(4-4-2): Onana; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Ngamaleu, Zambo Anguissa, Oum Gouet, Toko Ekambi; Aboubakar, Choupo-Moting.- Il Camerun si è qualificato ai Mondiali ai playoff, dopo aver vinto ilin cui erano inseriti assieme a Costa d’Avorio, Mozambico e Malawi. I “leoni indomabili” si sono classificati al primo posto, con 15 punti, vincendo tutte le partite con l’eccezione dello scontro diretto ine approfittando del pareggio di questi ultimi in Mozambico. Le vincenti di ogni gruppo si sono poi affrontate agli, in cui al Camerun è capitato uno degli avversari più tosti in assoluto,Dopo aver perso 1-0 in casa con gol di Slimani, i ragazzi guidati da Song hanno ribaltato tutti i pronostici in Algeria. Al 22’ Choupo-Moting ha segnato il gol che ha riportato tutto in parità e prolungato la sfida ai supplementari. Al 118’, una rete di Touba, qualificava l’Algeria, ma, ha gelato lo Stade Mustapha Tchaker di Bilda, mentre a più di 4500 kilometri di distanza le strade di Yaoundé si dipingevano di verde, riempiendosi di tifosi impazziti di gioia.24 novembre, ore 11 – Svizzera-Camerun28 novembre, ore 11 – Camerun-Serbia2 dicembre, ore 20 – Camerun-Brasile- Il giovane CT Rigobert Song (46 anni) potrà contare su una forte edcomposta dal portiere dell’Inter, dal difensore ex Torino, oggi all’Aris Salonicco, dal mediano del Napolie dall’attaccante del Bayern Monaco. Quest’ultimo è in un vero e proprio stato di grazia e, a, sembra aver raggiunto il momento di miglior forma di tutta la sua carriera. Nato ad, e cresciuto calcisticamente fra HSV e St. Pauli, ha esordito fra i professionisti nel 2007, proprio con la maglia bianca della prima squadra della città. Dopo un prestito al Norimberga, ha lasciato definitivamente Amburgo nel 2010, per passare, a titolo gratuito al. Da quel momento la sua carriera è diventata un caso più unico che raro;. L’addio di Lewandowski la scorsa estate ha rappresentato la grande svolta della sua carriera, rendendolo l’unico attaccante di ruolo a disposizione di Nagelsmann. Lui ha colto al volo l’opportunità e,. Ora è pronto a mettere il suo fiuto del gol a servizio della sua nazione.. L’ex Porto e Besiktas vive un momento completamente opposto rispetto al suo partner d’attacco, con soli 2 gol realizzati nelle prime 8 partite del campionato saudita, dove dal 2021 veste i colori dell’Al-Nassr. L’autostima però non gli manca:- ha dichiarato in una recente intervista. Fra le parole di Aboubakar e quelle di Eto’o non si può certo dire che dalle parti di Yaoundé manchi il, che poi è una delle caratteristiche che metaforicamente vengono rappresentate dal, simbolo del Camerun. Se saranno davverotoccherà a loro dimostrarlo.