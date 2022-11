Per la seconda volta consecutiva, le Aquile di Cartagine, come vengono chiamatiSolo nei primi anni duemila (2002-2006), avevano raggiunto questo risultato. In totale sono sei le volte in cui la nazionale africana si è qualificata alla competizione più importante del mondo.Da quando, ovvero da gennaio 2022 (in precedenza era il vice di Kebaier),In Russia, quattro anni fa, le Aquile si fermarono ai giorni complice anche un gruppo proibitivo con Belgio e Inghilterra anche se contro quest'ultimi sfiorarono il pareggio. Arrivò la vittoria con il Panama ma non la qualificazione agli ottavi; chissà se questa volta,, missione complicata ma non proibitiva come quattro anni fa.Per l'ultima volta prima del 2026, quando si amplieranno le squadre che parteciperanno al Mondiale, le nazionali africane qualificate sono cinque.(4 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta), ha affrontato ai playoff il Mali.Martedì 22 novembre, ore 14: Danimarca-Tunisia.Sabato 26 novembre, ore 11: Tunisia-Australia.Mercoledì 20 novembre, ore 16: Tunisia-Francia.Senza dubbio,nel Montpellier. Tre gol in 48 presenze per il 27enne, metronomo nel centrocampo a tre della Tunisia. Non solo il giocatore del Colonia, le speranze del popolo tunisino sono riservate anche sui due esterni offensivi. Iper tanti anni protagonista in Francia anche con la maglia del Lille. Tra i volti conosciuti, anche Dylan Bronn, difensore centrale della Salernitana.