"Messico e nuvole, la faccia triste dell'America", cantano Giuliano Palma & the Bluebeaters. 17 è un numero che porta sfortuna secondo la smorfia napoletana. Uno dei calciatori della squadra di Spalletti (prima in classifica nella Serie A italiana), Lozano gioca nel, traguardo tagliato soltanto nelle edizioni giocate in casa nel 1970 e nel 1986.PORTIERI: Cota (Leon), Ochoa (America), Talavera (Juarez).DIFENSORI: K. Alvarez (Pachuca), E. Alvarez (Ajax), Angulo (Tigres), Araujo (America), Arteaga (Genk), Gallardo (Monterrey), Montes (Monterrey), Moreno (Monterrey), J. Sanchez (Ajax), Vasquez (Cremonese).CENTROCAMPISTI: Alvarado (Guadalajara), Antuna (Cruz Azul), Corona (Siviglia), Chavez (Pachuca), Guardado (Betis), Gutierrez (PSV), Herrera (Houston), Lainez (Braga), Pineda (AEK Atene), Rodriguez (Cruz Azul), Romo (Monterrey), E. Sanchez (Pachuca), Vega (Guadalajara).ATTACCANTI: Funes Mori (Monterrey), Gimenez (Feyenoord), Jimenez (Wolverhampton), Lozano (Napoli), Martin (America).- Il Messico si è qualificato arrivando secondo nel girone della Concacaf dietro al Canada e davanti a Stati Uniti, Costa Rica, Panama, Giamaica, El Salvador e Honduras. A quota 28 punti in classifica frutto di 8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte con 17 gol fatti e 8 subiti. Il capocannoniere della squadra è l'attaccante Raul Jimenez con 3 reti, di cui 2 su rigore.22 novembre, ore 17.00: Messico-Polonia (Doha)26 novembre, ore 20.00: Argentina-Messico (Al Daayen)30 novembre, ore 20.00: Arabia Saudita-Messico (Al Daayen)è il calciatore di maggior talento in campo e dal valore più alto sul mercato. Arrivato nell'agosto del 2019 per 45 milioni di euro dal PSV Eindhoven, è sotto contratto col Napoli fino a giugno 2024. Nel club del presidente De Laurentiis nessuno prende più soldi di lui: 4,5 milioni di euro netti all'anno. A 27 anni, anche grazie al lavoro di Spalletti, ha raggiunto la maturità necessaria per diventare il leader della nazionale, sul campo e nello spogliatoio.