Un piccolo nastro rosso legato alla caviglia sinistra di Lionel Messi è stato l'artefice della qualificazione dell'Argentina agli ottavi di finale della Coppa del Mondo in Russia: il regalo di un giornalista argentino, arrivato dopo il pari ottenuto contro l'Islanda, ha raggiunto il suo scopo.



L'AMULETO - In zona mista infatti Rama Pantorotto, un giornalista di Telefe, dopo il rigore fallito dalla Pulga nella prima gara, aveva deciso di donargli un piccolo nastro rosso: "Mia mamma voleva che ti donassi questo come portafortuna, sai Leo, lei ama più te di me, quindi non perderlo, e se accetti questo regalo magari avrai un po’ di buona sorte in più". La situazione peggiora ulteriormente, con la sconfitta contro la Croazia che sembra tagliare fuori l'Albiceleste dal Mondiale: ma dopo il pass per gli ottavi conquistato contro la Nigeria, i due si incontrano di nuovo e la reazione di Messi è sorprendente. Il reporter infatti chiede: "E il portafortuna?", il capitano allora abbassa il calzino e lo mostra. Sguardo incredulo di Pantorotto, video virale sul web e un nuovo amuleto per Leo: