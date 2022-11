Sfida già decisiva per il futuro del Gruppo C, dopo l’incredibile sconfitta arrivata in mattinata da parte della favorita Argentina contro l'Arabia Saudita. La prima forza del girone può arrivare quasi sicuramente dal match in programma alle 17 allo Stadium 974 di Doha tra il Messico di Gerardo "Tata" Martino e la Polonia di Czesław Michniewicz: la Tri e Le Aquile Bianche si affrontano per provare a impensierire Messi e compagni. Per i centramericani settimi Mondiali consecutivi, questa volta senza il Chicharito Hernandez e Carlos Vela, ma con il "napoletano" Hirving Lozano. La Polonia dell'altro calciatore del Napoli Piotr Zielinski è arrivata in Qatar dopo aver vinto i playoff contro la Svezia e aver raggiunto la finale per via dell'esclusione della Russia. Ci sono ben 10 calciatori militanti in Italia tra le fila dei polacchi: Szczesny, Skorupski, Bereszynski, Glik, Kiwior, Zalewski, Zurkowski, Milik e Piatek, mentre nel Messico c'è il cremonese Vasquez.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Sono tre le amichevoli tra le due nazionali, l’ultima delle quali vinta dal Messico di misura proprio in casa polacca. In partite ufficiali invece, l’unico precedente risale al 1978, proprio in un girone dei Campionati del Mondo disputati in Argentina: finì 3-1, con una doppietta di Zbigniew Boniek.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Messico (4-3-3): Ochoa; Montes, Moreno, Sanchez, Gallardo; Alvarez, Herrera, Chavez; Vega, Martin, Lozano.



Polonia (3-5-2): Szczesny; Kiwior, Glik, Bereszynski; Cash, Krychowiak, Kaminski. Szkymanski, Zalewski; Lewandowski, Zielinsk