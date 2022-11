È il turno del Brasile. Dopo le prime sorprese in Qatar, i verdeoro debuttano nell’attesa sfida contro la Serbia. La squadra di Tite, tra le favorite alla vittoria finale, vanta due precedenti contro la selezione serba (già battuta nella fase a gironi di Russia 2018 e in amichevole nel 2014) e non perde nella fase a gironi della grande manifestazione da 15 partita (da Francia ’98). Calcio d’inizio alle 20 al Lusail Iconic Stadium.



SCELTE - Tite si affida alla fantasia dell’ex milanista Paquetá per supportare Casemiro a centrocampo. Stojković punta sulla forza di Mitrovic davanti, Vlahovic inizia in panchina



Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Paquetà; Raphinha, Neymar, Vinicius Jr, Richarlison. Allenatore: Tite.



Serbia (3-4-2-1): Vanja; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, Gudelj, Mladenovic; S.Milinkovic-Savic, Tadic; Mitrovic. Allenatore: Stojkovic.