Ilracconta novità: è l’anno in cui si sciolgono i Beatles, in cui nasce la maratona di New York. Quello in cui cambia anche il mondo del pallone. A Parigi viene fondato il Psg, mentreInizi lontani. Cinquant’anni dopo, la selezione Al-Annabi (i marroni) ospita idi calcio per la prima volta. Non d’estate, ma tra novembre e dicembre. E per la prima volta vi prende parte, con i ragazzi del ctimpegnati nelinsieme aSaad Al-Sheeb (Al-Sadd SC), Meshaal Barsham (Al-Sadd SC), Yousef Hassan (Al-Gharafa SC)Pedro Miguel (Al-Sadd SC), Musab Khoder (Al-Sadd SC), Tarek Salman (Al-Sadd SC), Bassam Al-Rawi (Al-Duhail SC), Boualem Khoukhi (Al-Sadd SC), Abdelkarim Hassan (Al-Sadd SC), Ismaeel Mohammad (Al-Duhail SC), Homam Ahmed (Al-Gharafa SC)Jassem Gaber (Al-Arabi SC), Ali Asad (Al-Sadd SC), Assim Madibo (Al-Duhail SC), Mohammed Waad (Al-Sadd SC), Salem Al-Hajri (Al-Sadd SC), Mostafa Tarek Mashaal (Al-Sadd SC), Karim Boudiaf (Al-Duhail SC), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan SC)Naif Al-Hadhrami (Al-Rayyan SC), Ahmed Alaaeldin (Al-Gharafa SC), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd SC), Akram Afif (Al-Sadd SC), Almoez Ali (Al-Duhail SC), Mohammed Muntari (Al-Duhail SC), Khalid Muneer Mazeed (Al-Wakrah SC)Qatar-Ecuador (Al-Khor Stadium, Al Khor)Qatar-Senegal (Al Thumama Stadium, Doha)Olanda-Qatar (Al-Khor Stadium, Al Khor)Intanto, un paio di curiosità.. I giocatori della nazionale sono poi in ritiro da maggio e il campionato nazionale è fermo da settembre. Questione di avvicinamenti. Quello al Mondiale di casa è preparato da un po’ e in patria passa anche attraverso il lavoro dell’, accademia sportiva nata nel 2004 per reclutare talenti e aiutare lo sviluppo dello sport nel Paese, formando i giovani a livello culturale. Lasi avvicina al grande evento così e anche per merito di questo lavoro ha conquistato il titolo continentale negliquasi quattro anni fa. Una menzione al percorso del ct: la carriera di, tecnico spagnolo, inizia nelle giovanili del Barcellona, passa proprio per l’e per le selezioni Under del Qatar, prima della chance in nazionale maggiore. Per i protagonisti, sguardo all’attacco e riflettori puntati su. Il primo è l’uomo della fantasia. Numero 10 e capitano della squadra, gioca nell’Al-Sadd: in nazionale, 119 presenze, 29 gol e 16 assist. Il peso del reparto poggia sulle spalle del secondo. Terminale offensivo, Ali è un classe ‘96 che milita nell'Al-Duhail: in 73 apparizioni con la maglia del Qatar ha messo a segno 33 reti.