L'uomo che ieri aveva invaso il campo nel corso della partita deiin Qatar, con una bandiera arcobaleno e una maglietta a sostegno delle donne iraniane e dell'Ucraina, è stato rilasciato.Come riporta l'Ansa, nessun provvedimento sarebbe stato preso nei confronti dell''invasore' di nazionalità italianaNon è la prima volta che Ferri, classe 1987, fa questo tipo di azioni negli stadi. Durante il Mondiale 2014 in Brasile, era sceso in campo durante Belgio-Stati Uniti con una maglietta con le scritte 'Salva i bambini delle favelas' e 'Ciro Vive', in omaggio a un tifoso del Napoli ucciso' poco prima.Sul suo account Instagram, ha pubblicato immagini dall'interno dello stadio Lusail di Doha, l'ultima scattata durante l'intervallo., dopo tutte le polemiche riguardo al rispetto dei diritti e al trattamento delle persone della comunità LGBT+. Nel piccolo emirato l'omosessualità è perseguibile penalmente.Al 52' del match, dopo aver attraversato di corsa il campo per circa 30 secondi davanti ai giocatori, Ferri è stato letteralmente placcato a terra da uno steward e poi scortato dalla polizia fuori dal campo. Ferri indossava una maglietta con il logo di Superman sul davanti con una scritta a sostegno dell'Ucraina, 'Save Ukraine', e sul retro un messaggio a favore delle donne iraniane ('Respect for Iranian Woman').La scena è stata mostrata solo di nascosto in televisione. "Sappiamo cosa sta succedendo intorno a questa Coppa del Mondo. Certo, siamo con loro, anche con l'Iran, le donne iraniane. Spero che non accada nulla a questo ragazzo perché capiamo il suo messaggio, e penso che anche il mondo lo capisca, ha commentato il portoghese Ruben Neves dopo la partita.Nonostante Fifa abbia assicurato che negli stadi sarebbero state tollerate bandiere o indumenti con i colori dell'arcobaleno, nei fatti sono stati confiscati a più riprese dalle forze di sicurezza locali.