Super Italia al Mondiale Under 20. Gli azzurri del C.T. Nicolato hanno superato anche la rivelazione Mali, avversario che si è confermato tosto e capace di rientrare in partita nonostante l’inferiorità numerica. Ora Pinamonti e compagni se la dovranno vedere con l’Ucraina, che si è messa in luce soprattutto per la solidità della difesa. Arrivare in finale quindi non sarà una passeggiata. Il segno «2» è molto alto su Betaland, come si legge in una nota, a quota 2,50. Il pari porterebbe ai supplementari e vale quota 2,85, mentre l’Ucraina vincente è a 3,05. Nell’altra semifinale l’Ecuador (che dopo un avvio al di sotto delle aspettative ha confermato di essere la miglior rappresentativa del Sudamerica per quanto riguarda la categoria) sfida la Corea del Sud da favorito. Anche in questo caso le quote sono alte ma il pronostico è più sbilanciato sul segno «1» a 1,95. L’Italia spera in una sorpresa con il pari a 3,20 e il «2» a 3,90. Gli azzurri volano comunque anche sulla lavagna antepost: siamo favoriti a quota 2,75 per il titolo di campioni del Mondo, con la minaccia Ecuador a 3,50. Le outsider sono Ucraina a 4,00 e Corea a 5,00.