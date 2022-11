Dopo la gara tra Svizzera e Camerun, tocca alinaugurare i propridi, con il programma dellae la sfida dell'Education City Stadium di Al Rayyan, in scenatradie ladel portoghese, in attesa dell'altro match del girone, che si gioca alle 17, tra ile il. Raggruppamento molto equilibrato e combattuto, che vede europei e sudamericani come favorite d'obbligo, ma non esclude sorprese: la Celeste, dopo i quarti in Russia nel 2018 e l'addio allo storico ct Tabarez, è guidata dagli "immortali" Luis Suarez ed Edinson Cavani, all'ultima competizione iridata della loro carriera, e vede gli "italiani" Olivera, Vecino e Vina, rispettivamente di Napoli, Lazio e Roma. Occhio anche al gioiello del Liverpool, Darwin Nunez, e a Valverde del Real Madrid, oltre che all'ex Juve Bentancur, mentre rischia di non essere disponibile Araujo. Un napoletano c'è anche nella Corea del Sud, la sorpresa della Serie A Kim, che assieme a Son del Tottenham guida gli asiatici verso la prima fase finale da paese non ospitante.- A partire dal 1990 sono cinque i precedenti tra Uruguay e Corea del Sud, con 4 vittorie per i sudamericani, 0 pari e una vittoria asiatica.Rochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Vecino, Valverde, Bentancur, Pellistri; Nuñez, Suarez.Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae, Kim Jin-Su; Hwang In-beom, Jung Woo-Young; Na Sang-ho, Lee Jae-Sung, Heung-Min Son; Ui-Jo Hwang.