Esattamente un anno fa nella redazione di Calciomercato.com prendeva corpo un'idea. Il talento nei nostri settori giovanili l'abbiamo sempre raccontato con un occhio importante alla Primavera che doveva rappresentare l'ultimo passaggio fra il mondo dei giovani e quello degli adulti. Il movimento calcistico italiano è da tempo sotto osservazione con due mondiali saltati che gridano vendetta. E allora ci siamo detti: ma nei campionati dall'Under 15 e fino all'Under 19 ci sono ragazzi italiani che meritano e che possono rappresentare il nostro futuro? Ci siamo risposti di si e da qui è nata la rubrica MONDO AZZURRO in cui, di settimana in settimana, di mese in mese, abbiamo provato ad individuare quei ragazzi che più potrebbero aiutare il nostro sistema ad uscire dalla crisi.



Consapevoli che non tutti avranno lo stesso hype di Francesco Camarda (e che avevamo raccontato già nel 2022) e che non tutti riusciranno a diventare i nuovi Donnarumma, Chiellini, Pirlo e Vieri, ma certi che tutti loro riusciranno comunque ad avere una carriera nei pro.



Da Zeroli a Ndour, da Esposito a Plaia, l'ultimo in ordine cronologico, ecco i talenti che vi abbiamo presentato in questo 2023 che ci ha anche regalato il titolo vinto dall'Under 19 di Campioni d'Europa..