Il presidente della Concacaf, nonché vicepresidente della Fifa, Victor Montagliani è intervenuto a GR Parlamento: "Il presidente Infantino è stato chiarissimo a riguardo: oggi le vite umane contano di più del calcio, nel frattempo lavoriamo per poter tornare alla normalità ma se si deve aspettare di più per giocare, si aspetterà".



Sul calciomercato: "Abbiamo deciso che era meglio attenersi alle 16 settimane, non ci sarà una sessione unica aperta fino a dicembre. I contratti fino al 30 giugno? C'è il nostro ok a prolungarli, ora tocca a società e giocatori mettersi d'accordo".