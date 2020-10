Adesso è a piede libero. Paolo Montero è stato esonerato dalla Sambenedettese e chissà cosa starà pensando, dato che, con l’insediamento di Pirlo sulla panchina della Juventus, è stato fatto anche il suo nome al tempo. Lui rifiutò rimanendo alla Samb ed è stato Tudor a tornare in bianconero nello staff del Maestro. Come riporta Tuttosport, però, non è da escludere un suo ritorno alla Juve. Qui ha lasciato uno splendido ricordo, tra tifosi e società e chissà che per lui non ci sia un futuro sulla panchina dell’Under 23 o nello staff dello stesso Pirlo.