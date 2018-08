Prosegue la tournée tra Germania e Olanda della Fiorentina di Stefano Pioli. Dopo le amichevoli in terra teutonica, i viola si erano spostati a Tegelen, abbandonando i Paesi Bassi per la sfida al Fortuna Dusseldorf. L'allenatore viola mescola le carte, schierando il '00 Montiel nel tridente insieme a Chiesa e Simeone, dando un'opportunità a Saponara - schierato mezzala - e Venuti. Proprio il giovane spagnolo, acquistato dal Mallorca, apre le marcature al 25', sfruttando un errore della difesa tedesca. Lafont salva due volte su Lukebakio, Chiesa si mangia il raddoppio: così, i padroni di casa pareggiano al 43' con Ducksch. Nella ripresa, i gigliati riescono difficilmente a mantenere un buon possesso del pallone, con il risultato che non si sblocca. Domenica l'impegno è l'Opel Cup a Mainz, contro i padroni di casa e l'Athletic Club, già sfiorato nel quadrangolare a Duisburg la settimana scorsa.