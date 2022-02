ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sono arrivato un po’ tardi perché son partito dal basso. Ma sono orgoglioso di aver fatto la gavetta in C e in B. Mi ha aiutato molto e so che posso migliorare ancora. Anche quando ho fatto l’Europeo con l’Under 21 ero l’unico a giocare in Serie B, con Tonali che però era già considerato un giocatore di grande prospettiva. Di Biagio ha avuto fiducia in me e lo ringrazierò sempre".Sono arrivato che ero infortunato, ma il gruppo mi ha dato molta fiducia sempre, ora percepisco che con me si sente al sicuro. Siamo cresciuti tanto, e insieme. I tifosi mi hanno persino dedicato un coro a Venezia quando eravamo sotto di tre gol. Detto questo, Marco (Silvestri, ndr) è un grande numero uno, ma io sono arrivato qui con le idee chiare: per salvare il Verona e puntare in alto".: dopo l’Under, è un sogno che coltivo da molto e spero di arrivarci prima o poi. Ci vuole ambizione e il posto giusto per soddisfarla. Verona può essere il posto giusto".per la partita di domani con la Roma? Sì, chiaro. È pericoloso perché è molto fisico e allo stesso tempo molto tecnico. E ha già segnato tantissimo per essere al primo anno in italia. Giocarci contro è una grande opportunità per me: io le sfide le vedo così".. Contro di noi ha fatto uno stupendo gol di testa, ne è stata sottovalutata la difficoltà. È davvero un grande attaccante e sta dimostrando che vale ancora tanto. Complimenti al Milan, non molti avrebbero scommesso su di lui. E poi ha sfatato pure il tabù della maglia numero 9 rossonera".