Montolivo ricorda gli anni al Milan: 'In carriera ci vuole fortuna. Arrivai io e andarono via tutti...'

17 minuti fa



Parlando dagli studi di Dazn l'ex centrocampista di Milan, Fiorentina e Nazionale è tornato a parlare del suo passato da calciatore specificando alcuni rimpianti, o meglio alcune scelte "sfortunate" che hanno condizionato la sua carriera.



FORTUNA - "Nelle carriere conta anche il fattore fortuna. Quando arrivai a Firenze per esempio avevo 20 anni ed era il primo anno di Prandelli che poi visse 5 anni meravigliosi. La squadra giocava e girava bene e io ne ho beneficiato".



TUTTI VIA DAL MILAN - "Fossi arrivato in un altro momento sarebbe andata diversamente per me. Invece quando arrivai al Milan andarono tutti via: Ibra, Thiago, con Inzaghi, Nesta e Zambrotta che avevano smesso".