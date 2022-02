Intervistato da Dazn, l'ex centrocampista del Milan, Riccardo Montolivo, ha detto la sua in merito alla corsa scudetto.



"Credo che l'Inter abbia un qualcosa in più rispetto alle altre rivali in Italia, ma il campionato porta risultati impensabili. Penso che invece Allegri abbia messo nel mirino l'Atalanta, la prima avversaria in classifica al di sopra dei bianconeri".