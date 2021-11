Dal semplice interessamento all'offerta concreta. Il Monza di Berlusconi vuole assicurarsi le prestazioni dell'attaccante Luca Moro, in forza al Catania ma di proprietà del Padova. Il Monza – riporta il sito La Casa di C – ha già avviato i primi contatti per il giocatore che sta brillando con gli etnei con 10 reti e 2 assist collezionati in 10 presenze in questa stagione. Galliani proverà a bloccarlo per l’estate prossima o addirittura per gennaio, ma avendo già giocato con Padova e Catania non potrebbe trasferirsi in un terzo club se non con una deroga .