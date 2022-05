Il patron del Monza Silvio Berlusconi ha raggiunto da pochi minuti lo U-Power Stadium per seguire i festeggiamenti e la cerimonia di premiazione per la promozione in Serie A del club brianzolo. Queste le sue dichiarazioni ai cronisti presenti: "Abbiamo una buona squadra che anche così com'è può fare bene, se ci capiterà di poter prendere qualche grande campione che possa entrare in squadra con esperienza, lo prenderemo volentieri".