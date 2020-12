Kevin Prince Boateng, trequartista del Monza (foto buzzi), parla al sito della Serie B, raccontando la trattativa che lo ha portato a vestire la maglia dei brianzoli: "Galliani? Mi chiamava ogni giorno, mi dedicava le canzoni. Mi ha corteggiato, sa come sono fatto, sa che sono un uomo di cuore e mi ha convinto. La B non è facile per nessuno. Non ci sono partite facili e non ci sono risultati scontati. Poi contro il Monza tutti fanno la partita della vita, sanno che abbiamo qualità e ci vogliono rendere difficile la vita. Non è una cosa insolita, ci siamo affrontati ma per me è il mister e così lo chiamo. Il rispetto viene prima di tutto”. Però comunque emozionante. Così come ritrovare, su una panchina avversaria, un leader come Alessandro Nesta, peraltro compagno in rossonero: “Con lui è stato speciale. Per me è un allenatore troppo figo, è stato emozionante ritrovarlo".