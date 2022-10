Monza – Bologna: 1-2



Marcatori: 12’ st rig. Petagna (M), 15’ st Ferguson (B), 28’ st Orsolini (B)



Assist: 15’ st Posch (B), 28’ st Zirzkee (B)



Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Marlon, Carlos Augusto; Birindelli, Rovella, Sensi (22’ st Bondo), D’Alessandro (22’ st Ciurria); Pessina (34’ st Valoti), Ranocchia (1’ st Caprari); Petagna (34’ st Gytkjaer). All. Palladino.



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Soumaoro, Cambiaso (45’ st Lykogiannis); Medel (17’ st Moro), Dominguez; Aebischer (17’ st Orsolini), Ferguson, Barrow (45’ st Sansone); Zirkzee (30’ st Soriano). All. Motta



Ammoniti: Aebischer (B), Medel (B), Marlon (M), Sensi (M), Motta (B), Rovella (M), D’Alessandro (M)



Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino (TO)