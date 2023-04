Luca Caldirola è intervenuto ai microfoni di Mediaset dove ha parlato della vittoria del Monza a San Siro e della prossima gara che i brianzoli giocheranno contro la Fiorentina: "E' stata una settimana incredibile. Gol con l'Inter e tre punti a San Siro, un sogno. Esultanza? Diciamo che c'ho pensato ma i gol che faccio sono talmente pochi che esultare mi sembrava giusto. Poi non potevo tenermi dentro un'emozione come questa. Fiorentina? Incontriamo un'altra squadra veramente forte ma noi vogliamo continuare a fare bene per arrivar più in alto possibile".