Carlos Augusto, autore del 2-0 nella vittoria del Monza sullo Spezia, commenta il risultato del Picco ai microfoni di DAZN: "Europa? Dobbiamo pensare partita dopo partita, il primo obiettivo credo che sia quasi fatto. Ora dobbiamo pensare a fare più punti possibili per arrivare più in alto possibile". Oggi non avete iniziato bene, ma poi siete entrati in partita. È la crescita che vi aspettavate? "È la crescita che pensavo potessimo avere, questo gruppo lavora tanto in settimana e merita questo tipo di vittorie. Oggi abbiamo fatto benissimo". Al fischio finale l'ovazione dei tanti tifosi del Monza. Che tipo di legame avete con loro? "Devo ringraziarli, vengono fin qui e vengono agli allenamenti. Questa vittoria è anche per loro". Sei gol, più uno su Ciurria. "Prima della sosta abbiamo fatto una scommessa che saremmo arrivati entrambi a 5 gol e 5 assist. Ce l'abbiamo fatta, ora ne faremo un altra". Il tuo futuro? "Non voglio pensare troppo al futuro, con la testa sono a Monza ed alle prossime partite".