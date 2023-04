Gesto di grande fair play da parte della formazione Under 17 del Monza durante la sfida di campionato contro il Milan, giocata domenica scorsa a Monzello: i brianzoli allenati da Vito Lasalandra si erano portati in vantaggio con un gol realizzato mentre il portiere avversario Colzani era a terra infortunato, dopo un precedente contrasto. Il tecnico, a quel punto, ha detto ai suoi ragazzi di fermarsi alla ripresa del gioco in modo da permettere ai rossoneri di pareggiare.



I COMPLIMENTI DELLA FIGC E DI GALLIANI - Questo il comunicato della FIGC: “Tra gli applausi degli spettatori, il Milan ha subito dopo accompagnato il pallone nella porta di un Monza che, per la cronaca, alla fine la partita l’ha vinta lo stesso, 3-2 grazie al gol di Mascheroni nei minuti finali”. Queste le parole del tecnico Lasalandra: “È stata una decisione istintiva, che ho preso immediatamente, senza pensarci. Una decisione condivisa con i ragazzi, che sono stati subito d’accordo con me, nonostante fosse una partita molto importante per noi, con punti pesanti in palio per i playoff. Abbiamo ricevuto i complimenti del Dottor Galliani, che mi ha chiamato e ha detto di ringraziare i ragazzi. Del resto sono i valori che ci trasmette sempre la società. Dopo la partita si sono complimentati con noi anche il responsabile del settore giovanile del Milan Angelo Carbone e l’allenatore della squadra Under 17, Cristian Lantignotti. È stato bello sentire gli applausi dei genitori e della gente presente, e per fortuna nostra siamo riusciti lo stesso a vincere 3-2, centrando una bellissima vittoria”.