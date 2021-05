Queste le formazioni ufficiali di Monza-Cittadella, in campo alle 20.45 per il ritorno della semifinale playoff di Serie B (3-0 per i veneti all'andata):



Monza (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Bellusci, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Colpani; Boateng, Balotelli, Dani Mota. Allenatore: Brocchi



Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Perticone, Donnarumma; D’Urso, Iori, Gargiulo; Proia; Tsadjout, Baldini. Allenatore: Venturato