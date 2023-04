Patrick Ciurria, centrocampista del Monza, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro lo Spezia: "Il nostro segreto è l'alchimia che si è creata. Contro tutte le squadre riusciamo a fare il nostro gioco, imponendoci su ogni campo".



Pensate ancora alla salvezza?

"Finché non c'è la matematica pensiamo a quello, a fine campionato tireremo le somme per vedere dove siamo arrivati"



Qual è la tua posizione preferita?

"Da quando Palladino è arrivato mi ha dimostrato la sua fiducia, mi ha detto che posso ricoprire più ruoli. Cerco di dare il massimo dove vengo impiegato".



A DAZN ha proseguito: "La mia esperienza nel calcio professionistico è iniziata qui, ogni volta che torno è una grande emozione. Patrick di tanti anni fa non si sarebbe mai immaginato tutto questo, sono contento del percorso che sto facendo grazie ai miei compagni, al mister e a tutta la società".



Affrontate una squadra che deve ancora conquistare la salvezza, che formalmente è ancora il vostro obiettivo.

"Finché non c'è l'aritmetica, il primo obiettivo rimane la salvezza, dobbiamo fare più punti possibili. Oggi il tifo sarà infuocato, La Spezia è una piazza calda, ma dovremo rimanere concentrati per esprimere al meglio il nostro gioco".